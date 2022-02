Een overzicht van al je contracten, wie ze beheert, en wanneer ze opgezegd of verlengd moeten worden. Dat biedt de Oost-Vlaamse start-up Contractify.

In een organisatie zitten de verschillende contracten vaak verspreid over verschillende afdelingen. 'En ergens is dat logisch', zegt CEO Steven Debrauwere van Contractify. 'Het is normaal dat HR over de personeelscontracten gaat, dat facility-overeenkomsten bij het office management zitten, en ga zo maar door. Maar het zorgt er dus wel voor dat niemand zicht heeft op alle afspraken, einddata en eventuele opzegtermijnen, waardoor tè vaak een overeenkomst stilzwijgend wordt verlengd, hoewel dat niet de bedoeling was.'

Enter dus: Contractify, een SaaS-oplossing die alle info over de overeenkomsten van een organisatie op één plek verzamelt en zorgt dat er, indien nodig, tijdig actie wordt ondernomen. Ben je bijna aan de opzegtermijn, dan krijg je een verwittiging zodat je tijdig kunt beslissen. Loopt de overeenkomst af? Ook dan ontvang je een melding, zodat stilzwijgende verlenging niet stoemelings gebeurt. Een eindejaarskorting die opgevraagd moet worden? Contractify rekent het voor je uit en stuurt je een berichtje.

Artificiële intelligentie

'Oorspronkelijk focusten we op alles wat na het afsluiten van het contract gebeurt', klinkt het bij Debrauwere. 'Uiteindelijk hebben we dat verbreed en schieten we in actie vanaf het moment dat een ontwerpovereenkomst binnenkomt. Dan al gaat die het systeem in, dat detecteert wie verantwoordelijk is voor de goedkeuring, en dus verwittigd moet worden. Daarna komen alle gegevens en metadata in Contractify en kan het beheer geautomatiseerd worden.'

En omdat artificiële intelligentie altijd kruipt waar het niet gaan kan, duikt het ook hier op. 'We willen meer en meer automatiseren', zegt Debrauwere. 'Zo rollen we in april een feature uit waarbij die metadata, zoals einddatum en opzegtermijn, automatisch uit een contract worden gelezen. Op termijn willen we daar nog verder in gaan en ons algoritme ook automatisch laten bepalen welke documenten bij elkaar horen, zoals een prijslijst die bij een bepaald contract hoort. Daarnaast is het de bedoeling om een hele waaier aan services te bieden op het vlak van contractbeheer, dat de klant ook volledig aan ons kan uitbesteden.'

Internationaler

Een drietal jaar na de lancering vond Contractify alvast een honderdtal klanten in België en Nederland. 'Daarbij mikken we vooral op middelgrote bedrijven vanaf een vijftigtal medewerkers', zegt de CEO. 'Nu al staan we sterk in een aantal sectoren, zoals verzekeringen, health care en de toelevering van de bouw.' De uitdaging voor de start-up is om nu te verbreden en meer klanten te vinden in meer sectoren. Ook willen Contractify internationaler kijken en de oversteek maken naar het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië: 'Daarbij botsen we al eens op een concurrent die ook actief is op de markt van het contractbeheer, dus het is zaak om goeie referentieklanten te vinden die zorgen dat andere klanten overstag gaan'.

Na drie jaar bootsrappen vond Contractify net voor de start van de pandemie 1,3 miljoen euro bij PMV, VLAIO en een stel business angels, waaronder Lorenz Bogaert, Anthony Brenninkmeijer, Pitchdrive, Wim Derkinderen, Bothr Ventures, Anthony De Clerck, Davy De Vlieger en Philippe Derkinderen. 'Nu kijken we alweer vooruit naar een nieuwe ronde, waarvoor er alvast gesprekken lopen met bestaande en nieuwe investeerders', zegt Debrauwere. 'Het is de bedoeling om ongeveer 600.000 euro te vinden.'

Contractify Maatschappelijke zetel: Sleidinge Aantal vennoten: 2 Financieel: nieuwe kapitaalronde voorzien ten belope van 600.000 euro. Website: Contractify.io

