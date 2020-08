Het lijkt er op dat Microsoft naast de Xbox Series X ook een goedkopere Series S zal uitbrengen.

Los van elkaar duiken op Twitter twee getuigenissen op van mensen die recent Xbox-controller kochten. In de handleiding stond vermeld dat het toestel onder meer werkt met iOS, Android, Windows 10, Xbox One en de nog te verschijnen Xbox Series X en S.

De handleiding suggereert dat de controller compatibel is met de Xbox Series X, en met de nog niet aangekondigde Series S. © TinyRakan/Twitter

Die Series S is bijzonder, want ze is nog niet aangekondigd door Microsoft. Het bedrijf maakte eerder al details bekend over de Series X, onder meer dat de console eind dit jaar op de markt komt. Series S bestaat formeel nog niet.

Zeer waarschijnlijk gaat het om een goedkopere versie van de nieuwste Xbox. Het is niet de eerste keer dat een tweede toestel opduikt. Eerder in juni werd in ontwikkelaarsnota's een gelijkaardige verwijzing gevonden. Toen ging het om een console met de codenaam Lockheart. De Xbox Series X zelf had de codenaam Anaconda.

Wat de Series S anders maakt dan Series X is nog niet geweten. Eind deze maand belooft Microsoft meer details over haar gaminghardware. Mogelijk volgen er dan meer technische details, een formele bevestiging van verschillende versies van de console, of hun prijszetting.

