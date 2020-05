Els Bellens is redactrice bij Data News.

Clearview AI wordt in de VS aangeklaagd. Het gezichtsherkenningsbedrijf zou foto's verzameld hebben van mensen zonder hun toestemming te vragen.

Het bedrijf zelf zegt dat zijn activiteiten onder vrije meningsuiting vallen.

Clearview AI is een van de meer controversiële gezichtsherkenningsfirma's. Het bedrijf heeft drie miljard foto's verzameld van mensen op het internet, onder meer door beelden van Instagram, YouTube en LinkedIn te halen. Daar bouwt het zijn algoritmes op, die het mogelijk maken om bijvoorbeeld volledige persoonsprofielen op te halen van iemand die door het beeld van een bewakingscamera stapt. Het bedrijf geeft aan dat zijn technologie alleen bedoeld is voor politiediensten en overheden, maar uit een gelekte database van klanten bleek eerder dit jaar ook dat enkele supermarktketens en banken de software uittesten.

De ACLU, de American Civil Liberties Union, sleept het bedrijf nu voor de rechter en het doet dat in de staat Illinois, de enige Amerikaanse staat met een wet op privacy voor biometrische gegevens.

