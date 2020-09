Vanaf vandaag kan iedereen de app 'Coronalert' downloaden op zijn smartphone. "Technisch is alles in orde, de communicatie tussen patiënt en huisdokter moet wel in de gaten gehouden worden", klinkt het.

De app voor contactopsporing is bedoeld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en zal anoniem bijhouden met wie mensen fysiek in contact gekomen zijn. Op het moment dat een dokter een test voorschrijft, kan de gebruiker een code in zijn app genereren zodat dit gelinkt kan worden aan de code van zijn test. Als de test positief is, krijgt de gebruiker dit in zijn app en kan hij een melding sturen naar iedereen die in de buurt is geweest.

De voorbije weken konden zeker 17.000 Belgen de app al proberen. Normaal waren er maar 10.000 personen uitgekozen, maar omdat er oorspronkelijk wat technische problemen waren bij Android, werd de app toch al vrijgegeven in de Google Playstore. Zo konden meer mensen de app toch al gebruiken.

"Technische problemen zijn er op dit moment niet", luidde het dinsdag bij Carmen De Rudder, woordvoerder van het Interfederaal Comité Testing en Tracing. "Het enige waar nog aan gewerkt moet worden, is de link leggen tussen de coronatest en de app van de patiënt die zo'n test ondergaat. Dat heeft niets te maken met de app zelf, maar wel met het feit dat niet alle artsen de zeventiencijferige code van de app correct aan de test linken. Gebruikers van de app moeten zeker bij een eerste contact met de huisarts doorgeven dat ze de app gebruiken."

Volgens Karine Moykens, voorzitter van het Interfederaal Comité Testing en Tracing, heeft dat probleem geen gevolgen voor de opsporing van coronabesmettingen. "Contacttracing komt niet in gevaar, want we blijven dan ook nog steeds potentiële besmette personen gewoon opbellen. Als het fout gaat met de app of als mensen de app niet geïnstalleerd hebben, is dat nog steeds de effectieve manier van contactopsporing."

De app is vanaf vandaag voor iedereen gratis beschikbaar via iOS of Android. Karine Moykens zal 'Coronalert' ook voorstellen op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum waar ook de epidemiologische cijfers door Sciensano worden voorgesteld. Vanaf donderdag wordt de app onder meer gepromoot met affiches, flyers en op dynamische borden boven de snelweg.

Het is de bedoeling dat de app binnen een maand ook compatibel zal zijn met andere Europese apps. Dat is handig voor bijvoorbeeld toeristen en grensarbeiders. "Alles is technisch voorzien, ik verwacht dat de app begin november zal kunnen connecteren met andere apps in Europa", aldus professor Bart Preneel, een van de ontwikkelaars.

