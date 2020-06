Het aantal pc's en tablets dat dit jaar wordt verkocht zal stevig dalen. Wereldwijd gaat het om een daling van 7 procent volgens marktanalist Canalys, al ligt dat in Europa nog lager.

Canalys gaat dit jaar uit van een daling van zeven procent in het aantal verkochte desktops, laptops en tablets. Het gaat om 367,8 miljoen toestellen tegenover 395,6 miljoen in 2019. Volgend jaar blijft de groei vrijwel vlak en tegen 2022 komt er opnieuw twee procent groei. Al zal het nog langer duren voor de cijfers van 2019 weer worden geëvenaard.

De voornaamste klap hebben we in het eerste kwartaal gehad. Volgens Canalys zal de verkoop in de komende kwartalen nog steeds lager liggen dan vorig jaar, maar minder erg dan bij de eerste maanden van de coronacrisis. Dat de normale toeleveringsketen en de productie in China weer op gang komt speelt daarin mee.

Opsteker voor laptops

Opmerkelijk genoeg zijn er ook lichtpuntjes. Zo merkt Canalys op dat desktops het zwaarst lijden onder de crisis, maar merkt het op dat de meeste verkoopkanalen een stijging in het aantal verkochte laptops hebben gemerkt. Omdat veel mensen thuis moeten werken, was er zowel bij bedrijven als gezinnen enige nood om genoeg draagbare computers te hebben.

"Covid-19 heeft de pc-industrie een boost gegeven. Ondanks de vooruitgang van smartphones en tablets in recente jaren, is de nood voor sterk presterende draagbare computers nooit meer uitgesproken geweest," zegt Rushabh Doshi, research director bij Canalys.

Daar tegenover staat wel dat tablets, die vooral bij consumenten populair zijn, nog stevige klappen zullen krijgen. Specifiek rond het einde van het jaar, de kerstperiode, verwacht de organisatie dat minder consumenten een tablet zullen aanschaffen. Dat is dan weer deels te verklaren aan economische onzekerheid. Sommige toestellen moeten worden gekocht, maar zowel consumenten, bedrijven als overheden gaan de vernieuwing van toestellen mogelijk uitstellen.

De trend is duidelijk, al zijn de exacte cijfers wel relatief. Vorige week nog meldde Gartner, een concurrent van Canalys, dat er dit jaar veertien procent minder toestellen worden verkocht. Die cijfers bevatten weliswaar ook de gsm-markt, maar gaan procentueel uit van een veel zwaardere impact.

EMEA

Kijken we per regio dan merkt Canalys op dat in EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) in de hoek zit waar de zwaarste klappen vallen. Voor Noord-Amerika verwacht Canalys een daling van zes procent. In China slechts drie procent (met 4 procent groei in 2021) en in de regio Asia-Pacific slechts 1 procent.

In EMEA loopt de daling in de verkoop van pc's, en tablets dit jaar op tot tien procent, meer dan het wereldwijd gemiddelde. Ook hier ligt het zwaartepunt in het eerste kwartaal, zo blijft de daling in het tweede kwartaal beperkt tot 1 procent. Maar herstel komt er nog niet omdat bedrijven hun aankopen beperken.

Voor Zuid-Amerika noemt Canalys geen jaarverwachting. Het coronavirus woedt er nog stevig, er is onduidelijkheid over de maatregelen waardoor het herstel van de pc-markt langer zal duren. Voor dit kwartaal verwacht de organisatie wel een daling van 16 procent.

