Dit jaar worden er bijna veertien procent minder computers en telefoons verkocht door de coronacrisis. De pc-markt redt nog een klein deel van de meubels door de shift naar thuiswerken en thuisonderwijs.

Dit jaar worden er naar schatting wereldwijd 1.866.992.000 toestellen verkocht volgens marktanalist Gartner. Het gaat om desktops, laptops, ultramobiles en mobiele telefoons. Dat is een daling van 13,6 procent ten opzichte van 2019.

Die daling is te wijten aan de coronacrisis. Begin dit jaar ging Gartner nog uit van een lichte groei van 0,9 procent, tot 2,16 miljard toestellen.

De daling zit bij vrijwel alle soorten van toestellen. Voor de pc-markt (computers, minus de eenvoudige ultramobiles zoals Chromebooks en tablets) is de daling iets lager, 10,5 procent. Dat komt volgens Gartner omdat veel gezinnen, bedrijven en onderwijsinstellingen extra toestellen hebben aangekocht om iedereen van thuis uit kan werken of lessen volgen.

Voor mobiele telefoons verwacht Gartner dat er dit jaar 1.498.992.000 toestellen worden verkocht, tegenover 1,75 miljard vorig jaar. Hier gaat het om een daling van 14,6 procent. Specifiek voor smartphones is de daling wel iets kleiner, hier gaat het om een daling van 13,7 procent op jaarbasis.

Hier verwacht de marktanalist dat gebruikers net langer zullen doen met hun huidig toestel. Onder meer omdat veel mensen door de coronacrisis met een verminderd inkomen zitten en velen die aankoop vermoedelijk zullen uitstellen.

