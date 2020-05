Ook scale-ups merken de impact van de covid-19 pandemie. Ze worden allemaal getroffen, maar de meesten van hen maken zich geen al te grote zorgen. Al hangt veel af van de sector waarin ze actief zijn.

Deloitte bevroeg 71 scale-ups waarvan de meerderheid Belgisch zijn of hun hoofdkwartier in België hebben. Daaruit blijkt dat 7 op de 10 er vertrouwen in heeft dat ze de crisis zullen overleven. Evenveel denkt zelfs dat hun bedrijf er op termijn sterker zal uitkomen.

83 procent van hen verwacht geen of weinig negatieve impact op de financiering, 55 procent moest nog geen volledig gebruik maken van steunmaatregelen van de overheid, slechts vier procent deed dat wel al volledig. Enkele weken geleden riepen 700 start-ups en scale-ups de verschillende overheden nog op om staatsgaranties te geven om kwetsbare ondernemingen te ondersteunen.

Gevraagd naar de grootste zorgen op dit moment, zegt 82 procent dat nieuwe businessovereenkomsten of klanten minder of vertraagd intekenen. 45 procent maakt zich zorgen over geannulleerde afspraken, beurzen en internationale reizen. 38 procent maakt zich zorgen over cashflow en liquiditeit.

Minder omzet

Maar immuun voor de impact van het virus zijn ze niet. Alle bevraagde scale-ups verwachten een omzetdaling. Hoe kleiner de omzet, hoe groter de impact. Al komt dat deels ook omdat kleinere scale-ups hogere groeiverwachtingen hadden.

. © Deloitte

Zo lag de verwachte groei bij bedrijven met minder dan één miljoen euro opzet op 98 procent. Nu ligt die verwachting de helft lager op 49 procent. Bij bedrijven met één tot drie miljoen euro omzet lag de verwachting op 49 procent groei, dat wordt bijgesteld tot 29 procent. Scale-ups met een omzet van meer dan drie miljoen euro rekenden op een groei van tien procent, dat wordt nu drie procent.

Healthcare Vs. mobiliteit

De impact is ook sterk afhankelijk per sector. Bedrijven in healthcare en life sciences zijn het meest optimistisch met een verwachte omzetdaling van 11 procent. Ook digital commerce, media en entertainment (-12 procent), sustainability en communicatie (beiden -15 procent) valt de daling nog mee. In de categorie data & insights (-24 procent) en services (-27 procent) is de impact groter en bedrijven met een focus op enterprise software verwachten een daling van 57 procent.

Maar het grootste slachtoffer lijken scale-ups rond mobiliteit. Daar komt de rondvraag van Deloitte uit op een omzetdaling van 160 procent.

Minder werken, weinig ontslagen

Scale-ups nemen momenteel wel actie om de kosten te verminderen. 51 procent heeft haar operationele kosten verminderd, 41 procent heeft tijdelijke werkloosheid ingeroepen. 39 procent heeft haar werkkapitaal verbeterd.

Deloitte wijst er op dat het in de huidige crisis nodig om sterk leiderschap en een flexibele organisatie te hebben. ""Scale-ups hebben hun voordeel met al die eigenschappen en reageren alert op deze crisis door hun waardepropositie en bedrijfsmodel snel aan te passen," zegt Michele Gabriël, director growth strategy en M&A.

. © Deloitte

Opmerkelijk is dat er niet enorm veel ontslagen zijn gebeurd. Slechts één op zeven bevraagden, veertien procent, heeft moeten knippen in haar personeelsbestand. Ook heeft slechts vijftien procent aangegeven dat er een pauze of vertraging in nieuwe aanwervingen is

