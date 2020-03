Alle grote telecomoperatoren in ons land hebben zaterdag maatregelen getroffen om thuiswerken en online onderwijs te stimuleren. Bijna allemaal verruimen ze kosteloos de databundels voor twee à drie weken, sommige operatoren doen er ook nog een gratis portie entertainment bovenop.

Proximus/Scarlet

Concreet krijgen klanten van Proximus tot en met 31 maart de mogelijkheid om de klok rond onbeperkt te bellen van een vaste lijn of gsm naar een vaste lijn in België. Klanten kunnen voorts gebruikmaken van een onbeperkt downloadvolume via hun vaste internetverbinding thuis.

Alle residentiële klanten met mobiele postpaid krijgen bovendien een data-optie van 10 GB die ze in deze periode kunnen gebruiken. Wat mobiel internet betreft, zal Proximus zijn mobiele klanten met professionele tariefplannen geen kosten aanrekenen voor dataverkeer buiten hun bundel.

TV-klanten van Proximus krijgen gratis toegang tot de kanalen Movies & Series, Studio 100 hits Pickx Live, en dat op alle schermen via het platform Proximus Pickx.

Proximus-dochter Scarlet treft vergelijkbare maatregelen, tot en met 3 april. Bij deze operator zijn alle oproepen naar vaste lijnen gratis en wordt de beperking van de internetsnelheid boven het maximaal toegestane volume opgeheven. Daarnaast worden de zenders van Movies & Series gratis toegevoegd aan het basis tv-pakket van de klanten.

Orange

Ook Orange Belgium doet een geste. De operator zal al zijn residentiële en zakelijke postpaid-klanten gratis 5 GB aan mobiel datavolume aanbieden. Klanten krijgen volgende week meer informatie over dit extra volume. Orange zegt een felle toename te merken van de mobiele oproepen.

Telenet/Base

Telecomoperator Telenet biedt zijn klanten extra datavolume en meer gratis ontspanning. Klanten met een volumelimiet krijgen zowel voor hun vaste als mobiele producten een verdubbeling van de hoeveelheid data waar ze momenteel over beschikken, meldt het bedrijf. Dit geldt ook voor de klanten van Telenet Business en van Base. Voor vast internet vanaf maandag, voor mobiel vanaf dinsdagochtend. De aanpassingen lopen alvast zeker tot en met 3 april.

Vanaf dinsdag kunnen Telenet-klanten ook een reeks van gratis films en series terugvinden in de TV-theek en ook op kanaal 11. Het gaat om een mix van lokale en internationale programma's, voor verschillende doelgroepen. De inhoud zal de komende dagen verder aangevuld worden.

