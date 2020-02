Na de annulatie van de MWC-technologiebeurs in Barcelona, ondervindt ook de RSA-securityconferentie hinder uit vrees voor het coronavirus. 14 fabrikanten sturen hun kat, waaronder IBM Security, Verizon en AT&T Cybersecurity. Ook de Game Developers Conference krijgt afzeggingen te verwerken.

In het Moscone-center in San Francisco vindt deze week de RSA Conference plaats die jaarlijks ruim 40.000 bezoekers trekt. In de aanloop naar de conferentie - en in de nasleep van de annulatie van de MWC-conferentie in Barcelona - besloten in totaal 14 leveranciers om hun aanwezigheid op RSA te annuleren. Niet van de minste trouwens, want drie onder hen zijn sponsors van de show: IBM Security, AT&T Cybersecurity en Verizon. Volgens de organisatie hebben daarnaast 1,2 procent van alle bezoekers hun registratie geannuleerd. De organisatie benadrukt wel dat extra preventieve maatregelen genomen werden en de show veilig bezocht kan worden.

Normaal had deze week in Barcelona MWC (Mobile World Conference) moeten plaatsvinden dat ieder jaar meer dan 100.000 bezoekers naar de Spaanse stad lokt. De vrees voor verdere verspreiding van COVID-19 bracht een domino-effect aan afzeggingen van standhouders, sprekers en sponsors op gang waardoor organisator GSMA niet anders kon dan de hele beurs te annuleren. De geplande securityconferentie van Kaspersky begin april in Barcelona gaat wel gewoon door zoals gepland.

Domino-effect dreigt voor Game Developers Conference

En de vrees bestaat dat ook steeds meer andere technologieconferenties - met doorgaans een sterk internationaal profiel - hinder gaan ondervinden, naarmate het virus verder uitbreekt. Heel wat van die conferenties vinden plaats in San Francisco. De Amerikaanse stad heeft dinsdag de noodtoestand uitgeroepen uit angst voor de verspreiding van het nieuwe coronavirus: een proactieve maatregel om indien nodig snel te kunnen ingrijpen. In San Francisco vindt van 16 tot 20 maart de Game Developers Conference (GDC) plaats, en daar is de vrees voor COVID-19 duidelijk merkbaar. Nu steeds meer namen op de lijst met afzeggingen komen, dreigt een soortgelijk domino-effect als bij MWC. Hebben ondertussen al beslist om hun aanwezigheid op GDC te annuleren of drastisch terug te schroeven: Sony (PlayStation), Facebook (Oculus), gamegigant EA en Kojima Productions.

Wat met overige conferenties?

De vraag is nu ook hoe de rest van het conference season in Silicon Valley er gaat uitzien. Staan daar onder meer op de agenda naast heel wat andere, kleinschaligere tech-evenementen: Google Cloud Next en Red Hat Summit in april, Google I/O (Mountain View) in mei, Facebook F8 (San Jose) en Apple WWDC (San Jose) in juni. Voorlopig zijn er nog geen indicaties dat die conferenties in het gedrang komen, maar dat kan snel veranderen. Facebook annuleerde bijvoorbeeld wel al een marketingconferentie met zo'n 5.000-tal bezoekers die had moeten doorgaan begin maart in het Moscone Center in San Francisco.

