Editie 2020 van het Mobile World Congress in Barcelona gaat definitief niet door. De voorbije dagen zegden almaar meer techbedrijven af voor 's werelds grootste telecombeurs, uit angst voor het coronavirus. MWC had plaats moeten vinden van 23 tot 27 februari.

Aanvankelijk had GSMA, de organisatie achter het MWC, zichzelf tot vrijdag de tijd gegeven om te beoordelen of het evenement nog doorgang kon vinden. De afzegging van opnieuw een aantal grote spelers op woensdag, waaronder Nokia, HMD Global en Deutsche Telecom, lijkt het besluitvormingsproces in een stroomversnelling te hebben gebracht.

Het Mobile World Congress trekt jaarlijks zo'n honderdduizend bezoekers, die zich vergapen aan de nieuwste snufjes van ruim 2.800 exposanten. Het event ontvangt telkens ook zo'n vijf- à zesduizend Chinezen uit de telecomsector. Gezien de recente ontwikkelingen rond het coronavirus groeide bij veel bedrijven de angst voor besmetting van het personeel. Topman Börje Ekholm van Ericsson zei daar eerder over: "De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, klanten en andere belanghebbenden is onze hoogste prioriteit. Wegblijven is dan ook de meest verstandige keuze die we konden maken". Ericsson was een van de eerste bedrijven die afhaakten voor MWC 2020.

Dit jaar had het congres in het teken moeten staan van 5G, kunstmatige intelligentie, slimme apparaten en big data. De verwachting is dat veel bedrijven hun nieuwe producten de komende tijd op kleinschaligere evenementen gaan voorstellen, of zelfs online via een livestream. Zo liet Sony weten dat het zijn nieuwe Xperia-smartphone nu op 24 februari zal aankondigen via YouTube.

