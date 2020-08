Microsoft stopt met de ondersteuning van zijn AI-stemassistent Cortana op apps en toestellen buiten de eigen portfolio. Onder meer iOS en Android-apps verdwijnen nu volledig.

Microsoft bouwt de brede uitrol Cortana verder af, dat schrijft het bedrijf in een blogpost. Vanaf 7 september, zo meldt het, zal het niet langer ondersteuning bieden voor 'skills' van derde partijen. Begin volgend jaar valt ook ondersteuning voor de mobiele Cortana app op iOS en Android weg. Op die manier wil Microsoft mensen meer richting de ingebouwde assistent in Windows 10 en de mobiele Outlook en Teams apps duwen.

Ook Cortana voor apparaten als de Invoke-speaker van Harman Kardon en de eerste generatie Surface hoofdtelefoons valt weg. Na een firmware update zullen de toestellen nog wel muziek spelen, maar niet meer aangestuurd worden met de spraakassistent. Voor de speakers valt ze helemaal weg, wie de hoofdtelefoon nog met Cortana wil aansturen, zal dat wat omslachtig moeten doen via Cortana op de Outlook app.

De verandering heeft vooral gevolgen voor gebruikers in de VS. Microsoft kondigde eerder al aan dat het ondersteuning voor Cortana apps buiten de VS zou afbouwen. In België was de app nooit apart beschikbaar.

