Belgen kunnen vanaf vandaag hun covid-certificaten downloaden. Daarmee wordt het makkelijker om je vaccinatiestatus te bewijzen en om te reizen binnen de Europese Unie. De certificaten kunnen echter pas worden gebruikt vanaf 1 juli.

België is een van de eerste landen in Europa waar het covid-certificaat wordt geïntroduceerd. Iedereen vanaf zes jaar die in België verblijft zal een certificaat nodig hebben om te reizen in de EU. Dit echter pas vanaf 1 juli, tot die periode gelden nog de oude regels.

'Covid safe'

Het certificaat geeft aan of iemand gevaccineerd is, corona al heeft doorgemaakt of een negatieve test heeft afgelegd. Het is nodig om bij aankomst in een andere lidstaat aan te tonen dat je 'covid safe' bent en toegelaten kan worden. 'De certificaten worden aanvaard in alle EU-lidstaten, maar het kan gebeuren dat bepaalde landen andere regels opleggen voor zes- tot achttienjarigen of andere vaccinatievoorwaarden hanteren', zo klonk het woensdagochtend bij de presentatie van de certificaten.

Het gaat in totaal om drie verschillende certificaten. Allereerst is er het vaccinatiecertificaat dat tot één jaar na de vaccinatie geldig blijft. Bij een eventuele tweede vaccinatie moet je zelf een nieuw certificaat aanvragen. Daarnaast zijn er een testcertificaat dat maximaal 72 uur geldig blijft na de test (afhankelijk van het land van bestemming) en een herstelcertificaat dat 180 dagen geldig blijft na een positieve test.

QR-code

De certificaten worden zoveel mogelijk digitaal aangeboden via de website MijnGezondheid of via de nieuwe CovidSafeBE-app. Die mobiele app is zowel beschikbaar voor Android-smartphones vanaf Android 5.0 als voor iPhones met tenminste iOS 12.5, wat volgens het eHealth Platform en Digitaal Vlaanderen - de ontwikkelaars - neerkomt op 96 procent van alle mobiele telefoons die in omloop zijn.

De certificaten zijn ook beschikbaar via enkele regionale sites, waaronder MijnBurgerprofiel.be, brusselsgezondheidsnetwerk.be en RéseauSantéWallon.be.

Gebruikers kunnen alleen hun eigen certificaten én die van hun kind(eren) opvragen. Daarvoor dienen ze zich eerst digitaal aan te melden, wat het eenvoudigst gaat via de indentificatie-app itsme. Elk certificaat omvat voornamelijk een unieke QR-code die kan worden ingescand. Gebruikers kunnen die code opslaan in de app zelf, bewaren in het pdf-formaat of afdrukken op papier.

Veiligheid

Hoofd van het eHealth Platform Frank Robben benadrukt dat alle data met betrekking tot de certificaten zijn ondergebracht op een 'veilig Belgisch platform'. De gegevens zelf zijn afkomstig uit twee databanken, te weten Vaccinnet en de databank van gezondheidsinstituut Sciensano.

Er is volgens Robben bewust gekozen om de certificaten gescheiden te houden van de app CoronAlert, die eind september werd gelanceerd. 'CoronaAlert heeft een hele andere doelstelling', klinkt het. 'Die app is juist ontwikkeld om anoniem te zijn. We houden de certificaten daarom strikt gescheiden, zodat er geen persoonsgegevens in CoronAlert terecht kunnen komen.

