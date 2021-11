In de CovidScan app is het eenvoudig om in een andere modus ook iemands vaccintype en geboortedatum te lezen. Een geluid bij het scannen en een blauwe kleur moeten de gescande nu zekerheid geven dat de app in evenement-modus staat.

Vorige week schreef Data News dat de CovidScan in sommige gevallen meer data uitleest dan strikt nodig. In de modus voor evenementen, die ook wordt gebruikt in de horeca, is er geen probleem. Maar wie de optie 'inkomende reiziger België' gebruikt, krijgt bij een scan ook de geboortedatum, het vaccintype en de vaccinatiedatum te zien. Die modus is bedoeld voor politie en douane en mag niet gebruikt worden door anderen. Maar dat doen is kinderspel.

Om daar nu enigszins aan tegemoet te komen is de app nu aangepast. Een scan in evenementmodus geeft standaard een biep. Wie bij het scannen dus geen biep hoort, vraagt best om het scanresultaat te tonen, om zeker te zijn dat de scanner in de juiste modus scant.

Blauw en rood

Tegelijk komt er ook een kleuronderscheid: de modus 'inkomende reiziger' is rood, de modus 'evenement (Covid Safe Ticket)' is blauw. Zie je dus een rood balkje bij de scanner, dan gaat het om de verkeerde modus (tenzij het wel degelijk om een scan op de luchthaven of door politiediensten gaat).

Zie je op het scherm van de scanner een rode balk, dan scant die in de modus bedoeld voor politie- en douandiensten. © .

De wijzigingen zijn op dit moment klaar. Het is alleen nog wachten tot Apple en Google de nieuwe versie van de app goedkeuren.

