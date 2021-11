De app om je Covid Safe Ticket (CST) te scannen verklapt voortaan niet langer je volledig vaccinatiecertificaat. Ook worden QR-codes voortaan tijdelijk geschorst wanneer iemand positief test.

Enkele weken geleden kwam uit dat de app om je CST te laten scannen in de horeca, mogelijk meer data prijsgeeft dan toegelaten. Wie in de app kiest voor de modus 'inkomende reiziger België', de modus voor politiediensten en douaniers, kon zo ook iemands geboortedatum, vaccintype en vaccindatum uitlezen.

Destijds klonk het bij Digitaal Vlaanderen, dat de app ontwikkelde, dat mensen vooral moeten uitkijken dat de scanner niet in de verkeerde modus scant, maar nu is de app aangepast om die gegevens helemaal niet meer te tonen. Het is vandaag in iOS of Android niet langer mogelijk om het vaccintype en datum van de vaccinatie te lezen. De geboortedatum en naam weergeven wel nog. Eerder werd er al een geluid en logo toegevoegd zodat een gescande beter kan nagaan in welke modus het toestel staat.

Op termijn komt er ook een aparte app voor de autoriteiten om het vaccinatiecertificaat in detail te kunnen bekijken, onder meer voor inkomende reizigers. In de CovdiScan app is het de bedoeling dat de modus 'inkomende reiziger België' op termijn verdwijnt, al werkt ze nu de facto al niet meer.

Tijdelijke schorsing bij positieve test

De manier waarop de apps omgaan met de certificaten (QR-codes) verandert ook. Voortaan wordt een certificaat tijdelijk geschorst wanneer je positief test, om na elf dagen weer geldig te zijn. Zo zijn er de afgelopen elf dagen al negentigduizend certificaten geschorst. Dat kan door fraude, omwille van verlies van een certificaat, maar dus ook tijdelijk omdat je positief test.

Tegelijk worden de geschorste certificaten extra beveiligd waardoor je als onbevoegde niet uit een certificaat kan afleiden waarom het certificaat is geschorst. Zo is er versterkte encryptie en hashing toegevoegd om het voor onbevoegden moeilijker te maken om na te gaan of een bepaald certificaat op de geschorste lijst staat.

