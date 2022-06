Bij een hack van Horizon, van start-up Harmony, maakten criminelen zo'n honderd miljoen dollar aan cryptogeld buit.

Een nieuwe week, een nieuwe overval op een cryptoplatform. Deze keer is het slachtoffer Horizon, een zogeheten 'blockchain bridge'. Zo'n platform werkt als 'wisseldienst' voor cryptomunten op verschillende blockchains. Je kan er je ethereum omruilen voor dogecoin, bijvoorbeeld.

Harmony, het bedrijf achter de bridge, tweette zelf dat aanvallers het platform waren binnengedrongen en met 100 miljoen dollar aan cryptomunten aan de haal waren gegaan. Harmony zegt dat zijn bitcoin-bridge niet door de aanval werd geraakt en dat zijn fondsen veilig zijn. Het bedrijfje werkt samen met de politie om te proberen het geld te recupereren.

Zwakke plek

Blockchain bridges en andere wisselplatformen zijn een gegeerd doelwit voor aanvallers. In maart werd nog 600 miljoen dollar aan cryptogelden gestolen bij NFT-game Axie Infinity, ook via de 'bridge' die gebruikers moet uitbetalen in verschillende munten.

