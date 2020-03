De Cronos groep heeft een meerjarige datacenterovereenkomst gesloten met Microsoft. Het zal ook meer dan duizend IT-experts certificeren.

Het gaat om een 'muti-year data center agreement', een exclusieve overeenkomst die volgens Cronos slechts een handvol spelers wereldwijd hebben. Al moet daaraan toegevoegd worden dat die overeenkomsten nog maar sinds afgelopen zomer bestaan.

De exacte waarde van het volumecontract is niet bekend maar Cronos spreekt zelf van een miljoenenovereenkomst. Daarbij krijgen de groep en haar klanten toegang tot exclusieve technische en zakelijke ondersteuning van Microsoft.

In het verlengde zal Cronos meer dan duizend IT-experts certificeren via het Azure Boost programma.

Volgens Cronos groeien haar cloud computingdiensten momenteel met meer dan honderd procent per jaar en verwacht het dit jaar, onder meer door de toename van AI en IoT, een gelijkaardige groei.

"Op die toekomst willen we ons samen met Microsoft strategisch voorbereiden. Om sneller te kunnen groeien dan de markt, zullen we blijven inzetten op het aanwerven en omscholen van talent, maar we onderzoeken ook gerichte acquisities", zegt Dirk Deroost, medeoprichter van de Cronos Groep in een mededeling.

Publieke clouds groeiden het afgelopen jaar met 37 procent. Microsoft Azure deed het bovengemiddeld goed met 62 procent groei, zo berekende marktanalist Canalys recent. Het bedrijf is daarmee de tweede grootste aanbieder van publieke cloudinfrastructuur ter wereld, na AWS.

