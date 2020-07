X-Fab, een computerchipbedrijf uit Tessenderlo, heeft zijn fabrieken stilgelegd na een cyberaanval. Alle IT-systemen werden uit de lucht gehaald.

Activiteiten in de zes buitenlandse vestigingen van X-Fab zijn stopgezet. Dat meldt het bedrijf zelf in een persbericht. Daarin zegt X-Fab dat het alle IT-systemen meteen heeft stilgelegd op advies van cybersecurity-experts, en dat het de autoriteiten verwittigd heeft. Externe experts proberen nu samen met het eigen team om het probleem op te lossen. Productie van de chips zou hoe dan ook worden stilgelegd, zo meldt X-Fab, omwille van de coronacrisis. Die pauze in productie wordt nu vervroegd.

Het hoe, wat en waarom van de aanval is op dit moment niet duidelijk.

X-Fab werd opgericht door Roland Duchâtelet, Rudi De Winter en Data News ICT Personality of the Year 2018 Françoise Chombar. Dezelfde mensen richtten ook onder meer sensorenbedrijf Melexis op. Hoofdzetel van X-Fab staat in Tessenderlo, en daarnaast zijn er sites in Frankrijk, Maleisië, de Verenigde Staten, en drie in Duitsland. Het bedrijf is gespecialiseerd in analoog-digitale chips en micro-electro-mechanische systemen voor onder meer de auto-industrie en de medische sectoren.

Het is niet de eerste keer dit jaar dat een Belgisch bedrijf een cyberaanval te verwerken krijgt. In januari moest weefmachinemaker Picanol zijn fabriek stilleggen na een ransomware-aanval.

