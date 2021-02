De Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam zijn getroffen door een cyberaanval. De colleges en onderzoeken gaan voorlopig gewoon door.

De onderwijsinstellingen, die computersystemen delen, zeggen 'in het belang van het onderzoek' niet om wat voor aanval het gaat en of de aanvallers toegang hebben gekregen tot gevoelige informatie. Het is dus niet bekend of het om ransomware gaat en of er al dan niet losgeld werd gevraagd.

Geen persoonlijke gegevens gelekt

De aanval is volgens de universiteit en de hogeschool uitgevoerd door 'onbekende derden'. Onderzoek moet duidelijk maken 'welke delen van onze ICT-omgeving geraakt zijn'. In de komende tijd worden systemen tijdelijk uitgezet om de schade te beperken.

UvA zegt tegen RTL dat het geen aanwijzingen heeft dat er persoonlijke data gelekt zijn. Er zou ook geen link zijn met de aanval op de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, die eerder deze week werd gehackt.

