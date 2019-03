Cybersecurity-uitgaven stijgen met bijna tien procent

Volgens marktanalist IDC zullen de uitgaven dit jaar 9,4 procent hoger liggen dan in 2018. Tot en met 2022 verwacht de organisatie een gemiddelde jaarlijkse toename van 9,2 procent tot 133,8 miljard dollar in 2022. Dat is een tikkeltje meer dan de 133,7 miljard die het vorig jaar voorspelde voor 2022.

De verdeling van die uitgaven ligt in de lijn met IDC's eerdere voorspelling. De drie grootste sectoren zijn banking, discrete manufacturing en federale of centrale overheden. Zij geven samen meer dan dertig miljard dollar per jaar uit aan digitale beveiliging. Process manufacturing, professional services en telecom geven elk meer dan zes miljard dollar uit per jaar.

De grootste groei bij die zes zit dan weer bij overheden (11,9 procent per jaar) en telecom (11,8 procent per jaar). Daardoor zal telecom tegen 2022 de vierde grootste sector zijn voor security-uitgaven verwacht IDC.

Als we kijken naar securitysegmenten zelf, dan worden managed security services de grootste tak met meer dan 21 miljard dollar voor zaken als continuous monitoring en management van security operations centers. Op de tweede plaats volgt netwerksecurity hardware zoals firewalls en technologie voor intrusion detection en preventie ervan. Nadien volgen integratieservices en endpoint security software.

Geografisch tot slot blijft de VS de grootste markt voor securityuitgaven. Het land is met 44,7 procent goed voor bijna de helft van de uitgaven. Nadien volgen China, Japan en het Verenigd Koninkrijk.