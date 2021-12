Een cyberverzekering voor uw bedrijf? Verwacht u dan aan heel wat huiswerk én een hoge premie. Dat meldt Beltug.

Nog maar enkele dagen geleden kondigden Proximus en AXA een cyberverzekering voor gezinnen aan voor 4,99 euro per maand. Maar aan bedrijvenkant is dat blijkbaar heel wat minder evident en vooral stukken duurder. Bedrijven die in het kader van hun cyberveiligheidsstrategie een cyberverzekering willen, melden dat het afsluiten van zo'n polis moeilijker is geworden het voorbije jaar. Dat moet blijken uit een rondetafelgesprek met meer dan 60 bedrijven uit diverse sectoren, dat Beltug, de vereniging van CIO's en ICT beslissingsnemers, pas nog organiseerde.

Flink wat huiswerk

'Naast investeringen in technologie en sensibilisering, willen steeds meer organisaties een cyberverzekering afsluiten om zich in te dekken tegen risico's van een aanval', stelt Ann Guinée, Communication Manager van Beltug. 'De deelnemers aan het rondetafelgesprek zijn het erover eens dat het aanvragen van zo'n verzekering een goede zaak is want het helpt om de awareness binnen de organisatie te verhogen. Maar de uitgebreide vragenlijst van de verzekeraar invullen, vergt flink wat huiswerk. En het impliceert dat de cyberveiligheidsstrategie tegen het licht wordt gehouden want er moeten duidelijke keuzes worden gemaakt over welke risico's men wil verzekeren, en welke niet', aldus Guinée. Voor het opstellen van zo'n dossier moet de IT-afdeling dan ook samenwerken met andere diensten in het bedrijf. 'Ook een bespreking met de Raad van Bestuur is aan de orde. De bestuurders moeten zich bewust zijn van de risico's die de onderneming loopt en zij bepalen ook welke risico's men bereid is te aanvaarden', aldus Ann Guinée.

Strengere eisen, hogere premies

De deelnemers aan de ronde tafel merken wel op dat verzekeringsmaatschappijen strengere eisen stellen. De vragenlijsten worden langer - 60 pagina's zijn blijkbaar geen uitzondering - en het invullen is een delicate zaak. Daartegenover staan dan ook nog eens hogere premies dan vroeger. 'De polissen worden duurder omdat er meer risico's en meer incidenten zijn. Tegelijk ervaren bedrijven dat het moeilijker wordt om een cyberpolis te kunnen afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij. Het securitybeleid wordt immers grondig doorgelicht', besluit Beltug. Al is zo'n doorlichting uiteraard in principe ook een goeie zaak voor bedrijven.

Nog maar enkele dagen geleden kondigden Proximus en AXA een cyberverzekering voor gezinnen aan voor 4,99 euro per maand. Maar aan bedrijvenkant is dat blijkbaar heel wat minder evident en vooral stukken duurder. Bedrijven die in het kader van hun cyberveiligheidsstrategie een cyberverzekering willen, melden dat het afsluiten van zo'n polis moeilijker is geworden het voorbije jaar. Dat moet blijken uit een rondetafelgesprek met meer dan 60 bedrijven uit diverse sectoren, dat Beltug, de vereniging van CIO's en ICT beslissingsnemers, pas nog organiseerde.'Naast investeringen in technologie en sensibilisering, willen steeds meer organisaties een cyberverzekering afsluiten om zich in te dekken tegen risico's van een aanval', stelt Ann Guinée, Communication Manager van Beltug. 'De deelnemers aan het rondetafelgesprek zijn het erover eens dat het aanvragen van zo'n verzekering een goede zaak is want het helpt om de awareness binnen de organisatie te verhogen. Maar de uitgebreide vragenlijst van de verzekeraar invullen, vergt flink wat huiswerk. En het impliceert dat de cyberveiligheidsstrategie tegen het licht wordt gehouden want er moeten duidelijke keuzes worden gemaakt over welke risico's men wil verzekeren, en welke niet', aldus Guinée. Voor het opstellen van zo'n dossier moet de IT-afdeling dan ook samenwerken met andere diensten in het bedrijf. 'Ook een bespreking met de Raad van Bestuur is aan de orde. De bestuurders moeten zich bewust zijn van de risico's die de onderneming loopt en zij bepalen ook welke risico's men bereid is te aanvaarden', aldus Ann Guinée.De deelnemers aan de ronde tafel merken wel op dat verzekeringsmaatschappijen strengere eisen stellen. De vragenlijsten worden langer - 60 pagina's zijn blijkbaar geen uitzondering - en het invullen is een delicate zaak. Daartegenover staan dan ook nog eens hogere premies dan vroeger. 'De polissen worden duurder omdat er meer risico's en meer incidenten zijn. Tegelijk ervaren bedrijven dat het moeilijker wordt om een cyberpolis te kunnen afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij. Het securitybeleid wordt immers grondig doorgelicht', besluit Beltug. Al is zo'n doorlichting uiteraard in principe ook een goeie zaak voor bedrijven.