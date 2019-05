Daan De Wever is ICT Personality of the Year 2019

Data News heeft voor de ondertussen 20ste keer de Data News Awards for Excellence uitgereikt. Daan De Wever is daarbij verkozen tot ICT Personality of the Year 2019.

Daan De Wever © Debby Termonia

Bij dit jaarlijkse evenement worden bedrijven bekroond die zich onderscheiden hebben in de ICT-sector.De winnende bedrijven worden bepaald door een professionele jury bestaande uit IT-prominenten.Na beslissing van de redactie van Data News werd Daan De Wever benoemd tot ICT Personality of the Year 2019. Daarmee gaan ze opnieuw voor een ICT'er die gedreven wordt door een ondernemersgeest. Hij slaagde er in om samen met een jong, dynamisch team Destiny uit te bouwen tot een van de snelst groeiende B2B-spelers in de telecom- en cloudmarkt. Destiny, opgericht in 2008, is een aanbieder van cloudcommunicatieoplossingen en richt zich vooral op kleine en middelgrote innovatieve ondernemingen. Het afgelopen jaar draaide het bedrijf met meer dan 160 medewerkers een omzet van 42 miljoen euro. Onder meer Cevora, Democo, DPD, Ecover, Gabriëls, Interparking, Katoen Natie, McDonald's, Standaard Boekhandel, Würth en ZEB zijn er klant aan huis. Met de overnames van Belgium Telecom en DSD Business Internet werkt Destiny verder aan zijn lokale en Europese ambitie. Daarvoor nam het bedrijf ook al Ergatel, IT101, Meritel en Motto over. Dit jaar moet de omzet afklokken op 50 miljoen euro.