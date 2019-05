Door een onverwachte overname stapte hij mee in het bedrijf van zijn broer. Samen zouden ze Proximus uitdagen. Elf jaar en vele overnames later staat hij aan het roer van een cloudbedrijf met tientallen miljoenen euro's omzet dat nu ook Nederland verovert. Daan De Wever weet waar hij naartoe wil.

Daan De Wever is onze ICT Personality of the Year. Hij verdient die erkenning voor zijn ondernemingszin en de spectaculaire groei van Destiny maar ook omwille van zijn ambities, die hij niet onder stoelen of banken steekt. Tegelijk moeten we erkennen dat dat succesverhaal ook te danken is aan zijn jongere broer Samuel. "De erkenning die ik nu krijg met deze award, hoort ook toe aan hem, " klinkt het. Samen met enkele sleutelfiguren transformeerden ze Destiny van slaapkamerbedrijf tot miljoenenonderneming.

