Het Duitse hof van beroep heeft maandag de opschorting tegen Lenovo opgeheven. Daardoor mag het opnieuw tablets en pc's verkopen, tegen de zin van Nokia.

De zaak draait over een patentruzie tussen Nokia en Lenovo. Die laatste gebruikt, zoals vrijwel elke speler, H.264 videocompressie technologie en doet dat door gebruik te maken van patenten van Nokia. Maar de twee hebben een geschil over de prijs die daarvoor moet betaald worden.

Dat geschil is nu uitgemond in verschillende rechtszaken in de VS, Brazilië, India en zes zaken in Duitsland alleen al. Vorige week raakte bekend dat een rechter in Duitsland in afwachting van een definitieve uitspraak geen toestellen mocht verkopen die de videocodec gebruikten. Daardoor kwam er in het land een verbod op de verkoop van pc's en tablets van het bedrijf.

Nu heeft een rechter die schorsing opnieuw op. Volgens Lenovo gebeurt dat omdat de schorsing bij een uitspraak ten gronde waarschijnlijk ook zal worden opgeheven, al zegt Nokia dat het overtuigd blijft van haar gelijk en dat dit niet zo zal zijn.

Patentrechtszaken komen regelmatig en bij vrijwel alle grote techspelers. Wanneer een bedrijf een technologie ontwikkelt en patenteert, dan wordt die vaak tegen vergoeding beschikbaar gesteld aan andere spelers. Maar als het om bepaalde standaarden gaat dan hoort dat te gebeuren onder 'FRAND', fair, reasonable and non-discriminatory voorwaarden.

Natuurlijk ligt een deel van de discussie over wat precies een redelijke vergoeding is. Wanneer partijen daar geen compromis over sluiten trekt één van hen doorgaans naar de rechtbank. In sommige gevallen spreekt die zich uit over hoeveel er moet betaald worden, maar in afwachting kan het gebeuren dat producten die het patent gebruiken (en op dat moment dus schenden) niet mogen verkocht worden.

