Zoë Ehuhu werd in 2016 genomineerd voor onze Young ICT Lady of the Year-award. Sindsdien stippelde ze doelbewust haar carrière uit. 'Een 9-to-5-job is niets voor mij. Ik wil voortdurend uitgedaagd worden en bijleren.'

Als studente wist Zoë Ehuhu niet goed welke richting ze uit wilde. Ze startte een zoektocht naar wat ze heel haar leven zou willen doen. 'Het was een moeilijke keuze. Ik ben heel creatief, maar ik hou ook van logica, abstract denken en wiskunde', zegt ze. 'Daartussen ligt een breed gamma. Toen mijn broer op een bepaald moment zei dat IT iets voor mij was, ben ik naar enkele scholen gegaan, om te zien welk toekomstperspectief die richtingen hadden. Het vak algoritme overtuigde me onmiddellijk, ik werd er meteen verliefd op. Later besefte ik dat alles wat met data te maken heeft echt mijn voorkeur wegdraagt.'

Avontuurlijk

Vandaag werkt Ehuhu als product analyst bij Nike. 'Het is een hybride profiel dat zowel de rol van functionale analist als data engineering omvat. Dat maakt het afwisselend. Ik blijf in aanraking met het technische aspect, zoals data pipelines opzetten, data valideren, bevragen of rapporten maken. Daarnaast ben ik bezig met het businessluik en de analyse vooraleer we overgaan naar ontwikkeling.'

Een 9-to-5-job is niets voor haar. 'Ik hou van uitdagingen en wil kansen krijgen om te leren. Elke dag is er iets nieuws te ontdekken. In mijn job kom ik voortdurend uit mijn comfortzone door de vele opportuniteiten. Op veel vlakken heb ik een voortrekkersrol. Bij mijn consultancybedrijf nam ik recent het initiatief om het coach- en talent development-department extra leven in te blazen. Ik vind het fijn om in te spelen op aspecten waarvan ik denk dat meer inzet mogelijk is. Dit brengt uiteraard ook weer extra uitdaging en 'nieuw terrein' met zich mee.'

Dat avontuurlijke uit zich niet alleen in haar loopbaan. Ook privé zoekt ze graag de extreme kant op door te duiken, met de motor te rijden of te paardrijden. Haar creativiteit en ondernemerschap laat ze botvieren in haar kledingcollectie. 'Ik heb in februari een webshop geopend waar ik mijn handgemaakte kledinglijn verkoop. In mijn vrije tijd ga ik op zoek naar de juiste stoffen, ontwerp de patronen en maak de kledij.'

Zelfvertrouwen

Zoë Ehuhu werd in 2016 genomineerd als Young ICT Lady of the Year toen ze als junior SAS-developer werkte bij Laco. 'Dat was in een vroeg stadium van mijn loopbaan', vertelt ze. 'De nominatie gaf me zelfvertrouwen om als vrouw in de ICT-wereld carrière te maken. Ik kreeg de kans om te tonen dat je ook veel bereikt wanneer je motivatie en ambitie groter zijn dan je technische kennis. Door in de kijker te staan, besef je dat je als vrouw veel te bieden hebt. Ik vond het ook leuk om de mededeelnemers te ontmoeten. Dat was een unieke ervaring. Hoe je het ook draait of keert, de ICT-wereld blijft een mannenwereld.'

Toch ziet ze een positieve evolutie. 'Veel hangt ook af van de richting. Bij systeemadministratie, hardware en software zie je veel meer mannen, terwijl de wereld van data beduidend meer vrouwen aanspreekt.'

Na haar nominatie stippelde ze een carrièrepad uit om naar een meer coördinerende functie te evolueren. 'Ik wil naast mijn technische capaciteiten ook mijn sociale vaardigheden benutten. Het is mijn ambitie om te evolueren naar een meer coördinerende rol, niet vanuit een ivoren toren, maar meer als coach.'

