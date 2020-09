De winnaars van de Data News Awards for Excellence 2020 zijn bekend, op de ICT Personality of the Year na. We zetten de finalisten en de winnaars nog eens allemaal op een rij.

De 21ste editie van de Data News Awards for Excellence was er eentje zonder gala show en netwerking, maar dat betekent niet dat we geen oververdiende finalisten en winnaars hebben. Die prijzen werden deze week virtueel uitgereikt in een dagelijkse liveshow. Het overzicht een beetje kwijt? Dan is dit artikel de wrap-up die u zoekt!

Belgian Startup Company of the Year

Winnaar: Cake

Andere finalisten: Cowboy, Deliverect, Forcit, Skipr

Herbekijk de uitreiking

Belgian Scaleup Company of the Year

Winnaar: Collibra

Andere finalisten: Destiny, Odoo, Rombit, Teamleader

Herbekijk de uitreiking

Enterprise Application Innovator of the Year

Winnaar: Microsoft

Andere finalisten: DXC Technology, IBM, VMware, Zoom

Herbekijk de uitreiking

Hardware Innovator of the Year

Winnaar: Barco

Andere finalisten: Cisco, Dell Technologies, IBM, Samsung

Herbekijk de uitreiking

Infrastructure Innovator of the Year

Winnaar: Cisco

Andere finalisten: Dell Technologies, HPE, Fujitsu, Oracle

Herbekijk de uitreiking

Artificial Intelligence Innovator of the Year

Winnaar: ML6

Andere finalisten: Dataroots, IBM, Robovision, SAS

Herbekijk de uitreiking

IoT Innovator of the Year

Winnaar: Rombit

Andere finalisten: Cisco, Delaware, Proximus, Realdolmen/Gfi

Herbekijk de uitreiking

Cybersecurity Innovator of the Year

Winnaar: Intigriti

Andere finalisten: Fortinet, Orange Cyberdefense, Palo Alto Networks, Toreon

Herbekijk de uitreiking

Telecom & Connectivity Company of the Year

Winnaar: Proximus

Andere finalisten: Mobile Vikings, NTT, Orange, Telenet

Herbekijk de uitreiking

Mobile Innovator of the Year

Winnaar: Citymesh

Andere finalisten: Apple, Google, Huawei, Samsung

Herbekijk de uitreiking

Customer Centric IT Company of the Year

Winnaar: Delaware

Andere finalisten: Inno.com, NRB, Tata Consultancy Services, Telenet

Herbekijk de uitreiking

HR & Sourcing Services Company of the Year

Winnaar: Talent-IT

Andere finalisten: Amon Consultants, Exellys, HeadFirst Group, Robert Half

Herbekijk de uitreiking

IT Services Company of the Year (Small & Medium)

Winnaar: EASI

Andere finalisten: ACA IT-Solutions, AE, Devoteam, EASI, Tobania

Herbekijk de uitreiking

IT Services Company of the Year (Large)

Winnaar: Fujitsu

Andere finalisten: Cegeka, DXC Technology, Fujitsu, NTT, Tata Consultancy Services

Herbekijk de uitreiking

En de ICT Personality of the Year is... De ICT Personality of the Year is de enige award die de redactie van Data News volledig zélf uitreikt. Wie dit jaar de prestigieuze titel krijgt en Daan De Wever (Destiny) opvolgt, maken we maandag om 12u30 bekend in onze laatste live-uitzending op www.datanews.be.

Meer over de procedure en de motivering van de jury leest u dinsdag 29 september in Data News magazine. De virtuele uitreiking herbekijken? U vindt alle afleveringen in dit online dossier.

