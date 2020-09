Uitreiking Data News Awards 2020, aflevering 2 (video)

Vandaag (di. 22/9): de winnaars van de Data News Awards voor Enterprise Application Innovator of the Year, Hardware Innovator of the Year en Infrastructure Innovator of the Year.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld











Bekijk ook: Alle winnaars van de 14 categorieën op een rij.