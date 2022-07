Om de vijftiende editie van CIO of the Year van een extra schuimkraag te voorzien brouwt Data News een eigen bier.

Je hebt het misschien al gemerkt: de campagne voor CIO of the Year is ondertussen afgetrapt. Ook dit jaar gaat Data News weer op zoek naar dé CIO of the Year en dé ICT/Digital Projects of the Year. Na twee jaar van virtuele edities kondigt CIO of the Year 2022 zich opnieuw als een prestigieus evenement aan. Mocht je het nog niet in je agenda geplaatst hebben, doe het dan nu meteen: 1 december in de Brusselse Event Lounge.

Op die dag maak je vanop de eerste rij kennis met de genomineerden, finalisten en winnaars. We zorgen voor netwerking én een feestelijk seated diner. Een op en top Belgische avond die we ook ophangen aan Belgische bieren. Verwacht je aan een avond vol ontdekkingen, inclusief een eigen Data News bier! Samen met enkele voormalige winnaars en de event partners bepaalden we onder deskundige leiding van een zytholoog de smaak van het bier dat we op de avond van CIO of the Year ook zullen serveren.

Een voorsmaakje krijg je in onderstaand filmpje. De echte smaak én de naam van het Data News bier ontdek je op 1 december. Wil je er graag bij zijn? Schrijf dan alvast in via www.datanewscio.be.

Oproep: dien nu je project in Data News gaat weer op zoek naar de ICT/Digital Projects of the Year. Tot 30 september heb je de tijd om je project in te dienen.

