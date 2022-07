Ook dit jaar wil Data News de meest succesvolle, innovatieve en impactvolle ICT-projecten bekronen. Dien nu je project in.

Heb je zelf een innovatief en succesvol ICT-project afgerond? Ben je erin geslaagd een ambitieuze digitale transformatie binnen het bedrijf of binnen je afdeling tot stand te brengen? Heb je het gevoel dat je digitaal project echt uitblinkt en/of de bedrijfsdoelstellingen versnelt? Dan maakt je bedrijf of organisatie misschien kans op een van onze prestigieuze ICT Digital Project of the Year awards.

Tot 30 september heb je de tijd om je project in te dienen als je kans wil maken op deze erkenning. Uit alle inzendingen maakt de redactie en de professionele en academische jury een eerste selectie. De genomineerden worden vervolgens uitgenodigd om op 7 november hun project voor te stellen aan de jury die na beraadslaging zal oordelen over de winnaars. De winnaars worden bekend gemaakt op 1 december tijdens de 15de editie van het CIO of the Year evenement in de Brusselse Event Lounge.

Je kan je project inzenden via https://datanewscio.be waar je ook alle nodige achtergrond en informatie vindt.

Lees ook: Data News viert 15de editie van CIO of the Year met eigen bier www.datanewscio.be © DN

Heb je zelf een innovatief en succesvol ICT-project afgerond? Ben je erin geslaagd een ambitieuze digitale transformatie binnen het bedrijf of binnen je afdeling tot stand te brengen? Heb je het gevoel dat je digitaal project echt uitblinkt en/of de bedrijfsdoelstellingen versnelt? Dan maakt je bedrijf of organisatie misschien kans op een van onze prestigieuze ICT Digital Project of the Year awards.Tot 30 september heb je de tijd om je project in te dienen als je kans wil maken op deze erkenning. Uit alle inzendingen maakt de redactie en de professionele en academische jury een eerste selectie. De genomineerden worden vervolgens uitgenodigd om op 7 november hun project voor te stellen aan de jury die na beraadslaging zal oordelen over de winnaars. De winnaars worden bekend gemaakt op 1 december tijdens de 15de editie van het CIO of the Year evenement in de Brusselse Event Lounge.Je kan je project inzenden via https://datanewscio.be waar je ook alle nodige achtergrond en informatie vindt.