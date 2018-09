Data News zoekt innovatieve en succesvolle ICT-projecten

Op 15 november zet Data News niet alleen de CIO of the Year 2018 in de bloemetjes, maar ook de ICT/Digital Projects of the Year - en dit voor de 26ste keer al. De wedstrijd staat open voor zowel kleine als grote organisaties en dit zowel voor privébedrijven als instellingen uit de publieke sector. De totale omvang van het project is minder van belang: de nadruk ligt op het innovatieve aspect zowel wat de technologie of het gebruik er van betreft, als de business-aanpak.

Deelnemen kan via www.datanews.be/cio Heeft uw bedrijf een ICT- of digital project tot een goed einde gebracht? Heeft het project reële toegevoegde waarde opgeleverd voor het bedrijf? Is er een aantoonbare impact door het gebruik van ICT? Aarzel dan vooral niet en schrijf u nu in via www.datanews.be/cio. Wacht niet te lang: op 28 september sluiten we de inzendingen af. De kandidaturen worden door de redactie beoordeeld. De geselecteerden mogen vervolgens hun project voorstellen voor de academische en professionele jury die de uiteindelijke winnaars zal bepalen.

Winnaars vorig jaar

Bij de kleinere projecten ging vorig jaar nog de award naar De Trog met het project BattleQuiz. De Trog liet hiermee andere sterke projecten van deSingel en Partena achter zich. BattleQuiz is een app die nieuwe of tijdelijke werkkrachten de nodige opleiding geeft en voor de jury had biobakkerij De Trog daarmee een toonvoorbeeld van een project dat met een minimaal budget toch een maximale impact op de bedrijfsvoering kan realiseren.

In het segment met grote projecten won Prayon met het project P15 Insight. De andere waardevolle genomineerden waren FCR Media, MIVB, Sigedis en RTBF. Prayon - een wereldleider in fosfaatderivaten - wist te imponeren met een project rond de digitale transformatie van het bedrijf waarbij data en analytics voortaan in het hart van de bedrijfsstrategie zitten.