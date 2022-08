De database zou telefoonnummers, namen, identificatienummers en gezondheidsgegevens bevatten.

Een online hacker zegt dat hij persoonlijke gegevens van 48,5 miljoen mensen heeft. Het gaat om gebruikers van een corona-app in Shanghai, China. De database wordt voor zo'n 4.000 dollar te koop aangeboden op een hackersforum.

Volgens Reuters geeft een post op het forum aan dat de database gegevens bevat van iedereen die in Shanghai woont of Shanghai heeft bezocht en daar de lokale corona-app heeft gebruikt. De corona tracking-app is verplicht in de stad om toegang te krijgen tot openbare plaatsen en evenementen, en zou dus zo goed als elke inwoner of bezoeker moeten bevatten.

Het is al de tweede keer in korte tijd dat aanvallers grote hoeveelheden data stelen bij Chinese overheden. Begin juli raakte nog bekend dat data van een miljard Chinezen zou zijn gestolen bij een inbraak in de databank van de politie, ook al in Shanghai.

