De Gentse scale-up, die een platform voor 'DataOps' uitbrengt, hoopt met het geld sneller te groeien in binnen- en buitenland.

Tengu, een vier jaar oude scale-up uit het Gentse, maakt een applicatie die de data-omgeving van analisten moet beheren en het leven van datawetenschappers zo makkelijker moet maken. Het bedrijf heeft in een nieuwe kapitaalsronde nu 700.000 euro binnengehaald van Vlaamse investeringsmaatschappij PMV, Ahorn BV en enkele business angels waaronder Bruno Lowagie en Ingeborg Willaert. Met het geld wil het bedrijf vooral groeien, in België maar ook daarbuiten, in de eerste plaats richting Europese markt. Onder meer het salesteam wordt uitgebreid.

Tengu maakt een Platform-as-a-Service voor databeheer. Dat betekent onder meer dat gegevens die in een bedrijf over verschillende teams verspreid liggen worden samengebracht en makkelijk raadpleegbaar worden. "Organisaties zetten data in voor betere datagedreven strategische beslissingen. Toch zien we dat analisten 80 % van hun tijd spenderen aan het vinden en filteren van de juiste data, terwijl hun expertise juist zit in het creëren van inzichten uit deze data", aldus Thomas Vanhove, co-founder en CEO van Tengu in een persbericht. "Tengu neemt hen dit weinig productief werk uit handen door automatisatie, structurering en vereenvoudiging van hun dataprocessen."

