De Leuvense start-up Cumul.io heeft 10 miljoen euro opgehaald. Met dat geld wil het bedrijf de eigen software verder uitbouwen en versneld internationaliseren.

Cumul.io zet in op een low-code embedded analytics platform dat bedrijven moet toelaten om sneller zakelijke beslissingen te nemen op basis van wat je datadashboards kan noemen. Zo'n embedded analytics gaan verder dan traditionele BI-omgevingen en marktkenners voorspellen er flinke groei in voor de komende jaren. Om klaar te staan om die vraag op te vangen, was Cumul.io op zoek naar extra kapitaal.

Die Series A kapitaalronde is nu rond en brengt 10 miljoen euro in het laatje. De ronde werd geleid door het Europese B2B VC-fonds Hi Inov-Dentressangle, maar ook Axeleo Capital, LRM en SmartFin investeren opnieuw. Eind 2020 investeerden zij ook al samen 3,5 miljoen euro in Cumul.io.

Cumul.io bedient ondertussen met het 40-koppig team naar eigen zeggen zo'n 240 SaaS-bedrijven waaronder Dixa, FastSpring, en Selligent. Het hoofdkantoor ligt nog altijd in Leuven, met ondertussen wel kantoren in New York en Genk. Meer dan een derde van de omzet haalt het bedrijf in Noord-Amerika. Cumul.io werd 7 jaar geleden opgericht door Haroen Vermylen, Thomas De Clerck en Karel Callens die nog steeds CEO is van het bedrijf.

