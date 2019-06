De Belgische universiteiten hebben tussen september en nu zo'n 50 petabyte aan data verbruikt. Jaarlijks stijgt dat met 15 tot 20 procent.

De cijfers zijn afkomstig van Belnet, het netwerk voor Belgische hogescholen, universiteiten, onderzoekscentra en overheidsdiensten. Volgens Belnet stevenen de universiteiten daarmee af op een nieuw record.

De piek in het verbruik lag in mei met 5,76 petabyte. Ook november is een drukke maand waar het verkeer boven de 5 petabyte uitkomt. Het gaat om het dataverkeer van 595.340 gebruikers, hoofdzakelijk studenten, onderzoekers en medewerkers in het hoger onderwijs. Al slaan de cijfers enkel op het netwerkverkeer bij universiteiten, hogescholen worden niet meegeteld.

Een van de redenen van de stijging is dat het aantal toestellen de afgelopen jaren toeneemt. "Het aantal toestellen dat op ons netwerk is aangesloten is sterk toegenomen, met momenteel gemiddeld 1,8 toestel per gebruiker op een totaal van 30.000 dagelijkse gebruikers," licht Didier Korthout, algemeen directeur van de IT-dienst van de universiteit van Luik toe.

Voor de groei wijst Korthout onder meer naar de toename van e-learning en naar privégebruik waarbij gebruikers vandaag grotere multimediabestanden raadplegen en delen. Xavier Van Moen, CIO van de VUB wijst ook op de toename van data in de onderzoekswereld. "Zo verwerkt het VUB-ULB Interuniversitair Instituut voor Hogere Energie (IIHE) bijvoorbeeld gigantische datasets die worden gegenereerd door de 'Large Hadron Collider' in het CERN. De data-explosie geldt echter niet enkel meer in klassieke domeinen, maar hoe langer hoe meer ook in de humane wetenschappen." Aldus Van Moen.

Technisch gezien is het record met 50 petabyte nog niet verbroken. Vorig jaar registreerde Belnet 53 petabyte aan dataverkeer, maar toen ging het over de periode september tot augustus. Nu gaat het om september tot juni.

In de zomer neemt het dataverbruik drastisch af, al valt het door de aanwezigheid van onderzoekers en administratie wel niet helemaal stil. Vorig jaar ging het om een verbruik van 2,73 petabyte in juli en 3,37 petabyte in augustus. Als het verbruik dit jaar in dezelfde lijn ligt, dan is er wel sprake van een nieuw record.