Bumble Inc. zet voor zijn beursgang in op een bedrag van maximaal 1,8 miljard dollar, terwijl het moederbedrijf achter de gelijknamige dating-app eerder op hooguit één miljard dollar mikte.

De beursgang op Nasdaq zou donderdag moeten plaatsvinden, kort voor Valentijn. Bumble is een dating-app waarbij vrouwen de eerste stap moeten zetten om tot een 'match' te komen. De app werd in 2014 ontwikkeld door Whitney Wolfe Herd, een medeoprichter van dating-app Tinder. Zij is nu de topvrouw van Bumble. In het derde kwartaal van vorig jaar waren er volgens het bedrijf 42 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Het bedrijf is van plan om 45 miljoen aandelen uit te geven, aan een prijs tussen 37 en 39 dollar per stuk, zo blijkt uit een melding aan beurswaakhond SEC. Eerder was sprake van 34,5 miljoen aandelen, tussen 28 en 30 dollar per stuk.