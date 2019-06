is redacteur bij Data News

Na zijn vertrek bij Sparkcentral hintte ondernemer Davy Kestens op een nieuw project. Dat is de start-up Spencer.cash, die de ambitie heeft uw persoonlijke bankier te zijn.

Kestens lichtte zijn plannen afgelopen weekend toe aan onze collega's van Kanaal Z in Z-Talk. Daar vertelt hij dat Spencer.cash geen virtuele bank is, maar wel een toepassing die al je bankrekeningen kan combineren en daarbij proactief advies of waarschuwingen geeft.

De opzet van het bedrijf steunt op de PSD2-richtlijn. Die Europese regelgeving stelt dat banken hun data (na toestemming van de klant) moeten delen met andere bedrijven. Dat wil zeggen dat je bepaalde apps toegang kan geven tot je rekening, waarbij zo'n app je verrichtingen kan analyseren. "Je kan daardoor derde partijen je rekening laten beheren, transacties laten uitvoeren of analyse doen op die data," legt Kestens uit.

Zelf omschrijft Kestens Spencer als een betere interface voor bankapps, maar ook als een persoonlijke adviseur. Zijn app wil proactief kijken naar uitgaven. Waarschuwen als daar abnormale zaken in zitten, maar ook adviseren als bepaalde (gewoonte)aankopen elders goedkoper zijn.

Het volledige businessmodel doet hij daarbij nog niet uit de doeken. Maar een deel steunt op het verkopen van anonieme data aan bedrijven, zegt hij op Kanaal Z. Begin februari raakte ook bekend dat Dries Buytaert (de man achter Drupal en Acquia) in de start-up investeert.

De bedoeling is om de dienst dit najaar te lanceren, vooral omdat nog niet alle banken op dit moment klaar zijn om toegang te verlenen tot hun rekeningen. Het bedrijf begint in België en wil nadien ook snel opstarten in Luxemburg, Nederland, Frankrijk en op termijn heel Europa.

