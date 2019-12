Minister van Digitale Agenda en Telecom Philippe De Backer (Open Vld) hoopt dat de 5G-spectrumveiling volgende maand op de agenda van het Overlegcomité kan komen. De veiling moet van Europa voor het einde van 2020 gebeuren, maar het dossier draaide in de soep door gekibbel tussen de verschillende regeringen in ons land.

Om 5G in België te kunnen uitrollen, moet de federale regering eerst een spectrumveiling voor de licenties organiseren. Maar het dossier zit al maanden geblokkeerd door gekibbel tussen de verschillende regeringen in ons land.

De regio's, die bevoegd zijn voor media en dus ook in de pap te brokken hebben, gaan niet akkoord met de huidige verdeelsleutel van de opbrengsten: die bepaalt dat 80 procent naar het federale niveau gaat en 20 procent naar de regio's. Maar die laatsten willen meer, omdat er volgens hen meer media - hun bevoegdheid - geconsumeerd zal worden via 5G. Vlaanderen en de Franse gemeenschap zijn het onderling eens over het percentage dat ze willen krijgen uit de veiling van de 5G-licenties. Maar zolang de federale regering haar fiat niet geeft, kan de veiling niet georganiseerd worden.

Minister van Telecom en Digitale Agenda Philippe De Backer (Open Vld) wil haast maken met het dossier, liet hij vandaag nog eens blijken op een persconferentie in de gebouwen van de FOD Economie. België staat in Europa aan de absolute top wat de dekkingsgraad van 4G betreft, maar dreigt die koppositie te verliezen met de uitrol van de nieuwste generatie supersnel internet. Veel andere lidstaten staan daarin al heel wat verder. Bovendien ligt de Europese deadline voor de veiling eind 2020.

De minister deed de regionale regeringen daarom een voorstel om de opbrengst van de spectrumveiling, naar schatting 680 miljoen euro, op een geblokkeerde rekening te zetten. "Dan kan men zolang als nodig ruziën over de verdeling van de opbrengsten, maar ondertussen kan de uitrol van 5G wel beginnen."

Vierde telecomspeler

De Backer ziet ook heil in de piste waarbij de opbrengsten van de veiling zou dienen om te investeren in de 5G-infrastructuur, maar dat zouden de operatoren dan weer niet zien zitten omdat dat België aantrekkelijker zou maken voor een vierde telecomspeler.

Die moet er volgens de minister trouwens sowieso komen, herhaalde hij woensdag nog eens. De regio's gingen daar niet op in en vroegen meer informatie, onder meer over het mediagebruik. Een studie van telecomwaakhond BIPT die eerstdaags verwacht wordt, moet daar meer uitsluitsel over geven.

De minister hoopt dat het dossier eind januari of begin februari op het Overlegcomité (het overlegorgaan tussen de verschillende regeringen in ons land, red.) kan komen. Geven de regio's groen licht, dan kan de federale regering - ook de ontslagnemende - overgaan tot de veiling. "Ik hoop dat dat nog voor eind 2020 lukt", aldus De Backer.