Vlaanderen en de Franse gemeenschap zijn het eens over het percentage dat ze willen krijgen uit de veiling van de 5G-licenties. Dat bleek vandaag na een overleg tussen ministers-presidenten Jan Jambon (N-VA) en Pierre-Yves Jeholet (MR). De gemeenschappen moeten nu samen naar het federale niveau stappen om af te raken van de 80/20-verdeling.

Om de licenties voor het supersnelle mobiele internet te kunnen veilen, moet de federale regering een akkoord bereiken met de deelstaten. Die zijn immers bevoegd voor media. Dit voorjaar trachtten de verschillende regeringen in het overlegcomité tot een akkoord te komen, maar dat mislukte. Struikelblok blijft de verdeelsleutel van de opbrengst. Die wordt op minstens 680 miljoen euro geschat. In het verleden werd steeds een verdeelsleutel van 80/20 gehanteerd, maar ditmaal willen de gewesten een groter deel van de koek.

Jambon en Jeholet zitten op dezelfde lijn. Omdat er tegenwoordig vooral media wordt verstuurd over de mobiele verbindingen, Spotify en Netlfix bijvoorbeeld, vinden ze dat de inkomsten moeten vloeien naar het niveau dat bevoegd is voor media. Nu kunnen ze het federale niveau samen gaan overtuigen van die visie. Beide regeringsleiders willen het percentage waarop ze mikken voorlopig niet noemen. "Dat is dom in een onderhandeling", zegt Jambon.