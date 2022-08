De FOD Economie kreeg in de maand juli 103 meldingen van consumenten die geconfronteerd werden met een handelszaak waar zij niet elektronisch mochten betalen. Volgens staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker wordt de verplichting om per 1 juli een digitale betaaloptie te voorzien daarmee 'over het algemeen heel goed nageleefd'.

Vanaf 1 juli 2022 zijn alle ondernemingen, inclusief diensten en vrije beroepen, verplicht om hun consumenten ten minste één elektronisch betaalsysteem aan te bieden. Wanneer dat in de praktijk blijkt te ontbreken, kan de consument een klacht indienen via het meldpunt van de FOD Economie.

Ondernemingen kunnen vrij kiezen welke digitale technologie hen het meest geschikt lijkt voor hun zaak en hun klanten. Denk aan klassieke betaalkaartterminals zoals Bancontact, mobiele toepassingen via een smartphone of smartwatch, maar ook aan een klassieke overschrijving. Eén elektronisch betaalmiddel volstaat, al mag een handelaar er uiteraard ook meerdere aanbieden.

Het digitaal betalen moet bovendien kosteloos zijn. Kosten aanrekenen voor het gebruik van een elektronisch betaalmiddel was al langer verboden, zelfs met gebruik van een minimumlimiet.

Boetes tot 80.000 euro

De 103 meldingen uit de maand juli worden momenteel door de FOD Economie onderzocht. Is de melding terecht, dan ontvangen de betrokken handelaars een waarschuwing met informatie over de nieuwe regelgeving, samen met een aanmaning om zich in orde te stellen. Ondernemingen die halsstarrig blijven weigeren om digitaal betalen mogelijk te maken, riskeren uiteindelijk een geldboete tot 80.000 euro, of tot vier procent van de totale jaaromzet van de overtreder (als dat bedrag hoger ligt dan 80.000 euro).

De Bleeker wijst er wel op dat het belangrijk blijft dat de consument ook nog gewoon cash kan betalen. Daar gelden wel enkele uitzonderingen, zoals handelszaken die volledig geautomatiseerd zijn waardoor er geen personeel aanwezig is.

