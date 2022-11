In Charleroi is de supercomputer Lucia officieel ingehuldigd door onder meer de regionale minister van Economie Willy Borsus en staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, Thomas Dermine, die belast is met Wetenschapsbeleid. Geïnstalleerd in het hart van de stad staat Wallonië nu op de 245ste plaats van krachtigste computers ter wereld.

In België bezet Lucia de eerste plaats op het podium wat rekenkracht betreft, met welgeteld vier miljoen miljard operaties per seconde. De HPC (High Performance Computing-installatie) bevindt zich op de begane grond van het oude postsorteercentrum. Dit gebouw van zesduizend vierkante meter, grenzend aan het station van Charleroi, werd drie jaar geleden omgevormd tot een industrieel en technologisch laboratorium, met de naam A6K.

14,5 miljoen euro

Met vier miljoen miljard operaties per seconde biedt Lucia een rekenkracht die twaalf keer hoger ligt dan die van zijn voorganger Zenobe, die sinds 2014 in gebruik is bij Cenaero, het Aeronautical Research Center op de Aéropole de Gosselies. In 2020 besliste het Waalse Gewest om tien miljoen euro te investeren in een nieuwe supercomputer en werd de beslissing genomen om Cenaero de installatie ervan in het nieuwe industriële en digitale centrum A6K toe te vertrouwen. Boven op de initiële investering van tien miljoen euro komen nog 4,5 miljoen euro aan bedrijfskosten.

De HPC is een Hewlett Packard-server (Apollo-technologie) die is samengesteld uit drie reeksen nodes. De eerste bevat 300 CPU's voor een vermogen van 1,1 Pflops. De tweede verzamelt 50 CPU's die 2,72 Pflops leveren. De derde bestaat uit twee CPU's gewijd aan kunstmatige intelligentie, met een vermogen van 0,19 Pflops. Het RAM omvat 121 Tbytes, het opslagvolume bestaat uit 3 Pbtyes schijfruimte en 4 Pbytes archiefruimte.

Begin volgend jaar operationeel

Lucia zou tegen februari 2023 operationeel moeten zijn. De supercomputer zal zoals gezegd het stokje overnemen van Zenobe met zijn 300 huidige gebruikers (85 procent van de universitaire laboratoria en onderzoekscentra en 15 procent uit de bedrijfswereld). De belangrijkste toegevoegde waarde ligt in de modelleringscapaciteiten, die het mogelijk maken om 'ouderwetse' prototyping-fasen te vermijden.

