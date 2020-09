De Tier1 supercomputer die eind dit jaar aan de universiteit van Gent haar intrede maakt, wordt een van de 500 snelste supercomputers ter wereld.

De komst van Hortense werd aan het begin van de zomer al aangekondigd door Atos zelf, dat het toestel levert. Het gaat om de Bullsequana XH200. Nu krijgt het toestel ook een roepnaam mee: Hortense.

Dat is een verwijzing naar de roepnaam van Nicole-Reine Lepaute, een vrouw die zware astronomische berekeningen uitvoerde in de achttiende eeuw en daarbij onder meer de komst van de komeet Halley nauwkeurig voorspelde.

De supercomputer zal piekprestaties tot 3,3 petaflops halen, dat komt neer op 3.300.000.000.000.000 bewerkingen per seconde. Daarvoor gebruikt het 44.000 CPU-cores, 100 terabyte RAM en 3 petabyte aan opslagcapaciteit.

Hortense is vanaf 2021 beschikbaar voor onderzoek voor Vlaamse onderzoekers. Ze is dus niet enkel voorbehouden voor onderzoekers van UGent. Die computertijd aanvragen is gratis, maar moet wel gebeuren in het kader van een onderzoeksproject.

De machine wordt gemaakt en geplaatst door Atos, en valt nadien onder de verantwoordelijkheid van het HPC-UGent team. Hortense zal een plaats krijgen in het datacenter van de UGent, aan de campus De Sterre.

Voor het zover is, moeten er nog wel werken worden uitgevoerd. "Het datacenter zelf is groot genoeg, maar zo'n machine vraagt wel wat aanpassingen. Hortense werkt bijvoorbeeld met waterkoeling, dus moeten we de nodige buizen plaatsen," zegt Ewald Pauwels, coördinator high performance computing aan de UGent, aan Data News.

Hoe groot Hortense precies zal zijn kan Pauwels nog niet exact zeggen. "Supercomputers worden kleiner en deze zal beduidend kleiner zijn dan onze eerste Tier1 supercomputer uit 2012. Maar we spreken dan nog wel steeds over ongeveer 8-10 racks."

Het project zelf loopt via het Vlaams Supercomputing Centrum (VSC) dat onder het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) valt. Maar voor de financiering van Tier1 supercomputers komt er ook steun van het departement EWI dat onder de bevoegdheid van Vlaams minister voor Innovatie Hilde Crevits valt.

