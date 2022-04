Twitter gaat gebruikers de mogelijkheid bieden om eerder geplaatste berichten aan te passen. De komende maanden zal de berichtendienst de nieuwe feature geleidelijk aan invoeren, waarbij betalende gebruikers het eerst aan de beurt zijn.

De aankondiging van Twitter volgt op een peiling van Tesla- en SpaceX-topman Elon Musk een dag eerder, met de vraag of Twitter deze mogelijkheid moet aanbieden. Van Musk, zelf een fervent Twitter-gebruiker, was kort daarvoor duidelijk geworden dat hij ruim 9 procent van de aandelen in het bedrijf had gekocht. Twitter werkt echter al maanden aan de mogelijkheid tot het aanpassen van berichten, benadrukte het bedrijf. Een dergelijke functie is ook al sinds jaar en dag de wens van veel gebruikers.

Twitter zegt overigens goed na te denken over de manier waarop aanpassen wordt toegestaan. Zonder regels en tijdlimieten zou zo'n functie namelijk 'misbruikt kunnen worden om het register van de openbare discussie' aan te kunnen passen, aldus Jay Sullivan die bij Twitter hoofd consumentenproducten is. Ook moet er een manier gevonden worden om duidelijk te maken wat er is aangepast.

Beurswaakhond

Musk diende overigens nieuwe documenten in bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Zijn belang kwam eerst naar buiten op een formulier dat bedoeld is voor investeerders die een passieve rol ambiëren, maar een dag later benoemde Twitter de topman van Tesla en SpaceX dus tot zijn bestuur. Op het nieuwe formulier werd ook duidelijk dat Musk tussen 31 januari en 1 april vrijwel dagelijks aandelen aanschafte.

