Berichtendienst Twitter heeft voor Tesla-topman Elon Musk een plekje ingeruimd in het bestuur. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt een dag nadat duidelijk werd dat Musk een belang van 9,2 procent in Twitter heeft genomen. Daarmee is de ondernemer de grootste aandeelhouder van de socialemediasite waarvan hij zelf een fervente gebruiker is.

Musks aandelenaankoop werd eerder deze week duidelijk uit documenten die bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC waren ingediend. Twitter-topman Parag Agrawal maakt nu bekend dat Musk bestuurder wordt.

'Uit gesprekken de afgelopen weken werd ons duidelijk dat hij een meerwaarde voor ons bestuur zou zijn', schreef hij op Twitter. 'Elon Musk is een gepassioneerde fan van en intense criticus van onze dienst en dat is precies wat nodig is op Twitter en in de bestuurskamer om ons op de lange duur sterker te maken.'

Verder stelt Twitter dat Musk zijn belang niet uit zal breiden tot meer dan 14,9 procent zolang hij bestuurslid is. Zijn termijn loopt tot en met 2024.

Musk reageert vol ambitie op de tweets van Agrawal. 'Ik kijk er naar uit om samen met Parag en het bestuur van Twitter aanzienlijke verbeteringen te maken in de komende maanden.'

