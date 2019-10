Apple, Google en een resem andere bedrijven halen steeds vaker apps en nieuws weg over de protesten in Hong Kong. In een poging om China niet voor het hoofd te stoten, lijkt er wel erg creatief om te worden gegaan met de eigen regels.

"Het is geen geheim dat technologie kan gebruikt worden voor goed of kwaad," schrijft Tim Cook, CEO van Apple, in een interne memo die Reuters kon inkijken. In de brief verdedigt hij de beslissing van Apple om een app uit de App Store te halen waarmee protestanten in Hong Kong politiediensten konden vermijden. Cook schrijft dat de app, HKmaps.live, op zich 'goedaardig' is, maar dat, op basis van 'geloofwaardige informatie' van de politie en Apple-gebruikers in Hong Kong, de app ook ingezet wordt om agenten aan te vallen en mensen of gebouwen in het vizier te nemen wanneer er geen politie in de buurt is. "Daarmee breekt de app de wet in Hong Kong, en door veelvuldig misbruik is de app ook in strijd met de regels van de App Store", aldus Cook.

...