Enkele maanden na lancering van de PlayStation 5 blijkt de DualSense controller die met de gameconsole werd geleverd voor sommige gebruikers problemen te hebben.

De DualSense controller is een van de grote nieuwigheden in de PlayStation 5, een controller met haptische feedback die je sommige spellen beter laat beleven. Het ding heeft echter voor een reeks gebruikers technische problemen, waarbij het je personage in een bepaalde richting beweegt, ook als je daar zelf niet de input voor geeft. Dat zogenaamde 'driften' doet veel denken aan de aanhoudende problemen met de Nintendo Switch Joy-Con controllers.

Klachten over controller drift zijn er al sinds de lancering in november. Onder meer op Reddit en Twitter melden gebruikers dat ze de controle over hun avatar soms kwijt zijn.

Klacht

In de VS is een advocatenkantoor ondertussen gestart met een onderzoek naar deze meldingen. Het gaat om een kantoor dat eerder ook Nintendo aanklaagde voor dienst Joy-Con-drift problemen. Amerikaanse consumenten kunnen zich via een formulier op de website intekenen in een 'class action' rechtszaak als ze zich slachtoffer achten van het probleem.

Wie in ons land last krijgt van 'controller drift' valt nog gewoon onder de wettelijke garantie en neemt best zo snel mogelijk contact op met Sony of de leverancier van hun console.

