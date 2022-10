Minister van Telecommunicatie Petra De Sutter wil het systeem om van telecomoperator te wisselen, Easy Switch genaamd, eenvoudiger maken. Het systeem bestaat al ruim vijf jaar, maar werkt nog niet vlekkeloos. 'De kinderziektes gaan eruit. De drempel naar een goedkopere concurrent wordt lager', zegt de Groen-minister. Ze werkte aan een Koninklijk Besluit hierover dat vandaag gepubliceerd wordt in het Staatsblad. Binnen ruim een jaar treedt het in werking.

Ruim vijf jaar geleden werd het systeem van Easy Switch ingevoerd. Het systeem moet het voor de consument makkelijker maken om van operator te veranderen. Maar Easy Switch werkt nog niet zoals het moet. Zo stromen er bij de ombudsdienst voor telecommunicatie jaarlijks nog tal van klachten binnen over het systeem. Abonnees worden nog te vaak geconfronteerd met dubbele facturen of operatoren die hen van het kastje naar de muur sturen.

Minister van Telecommunicatie De Sutter wil het systeem nu makkelijker maken. 'Dat kan leiden tot een hoger klantenverloop, concurrentie die aangezwengeld wordt en zo tot prijzen die gedrukt worden', klinkt het.

Hogere compensatie

Concreet krijgen klanten naast een identificatienummer ook een controlenummer om te vermijden dat mensen dubbele facturen ontvangen. 'Het identificatienummer met controlenummer zal trouwens altijd zichtbaar zijn op de eerste bladzijde van de maandelijkse afrekening. Nu is daar niets over afgesproken en moeten klanten het nummer vaak zoeken', zegt De Sutter.

Daarnaast krijgen klanten automatisch een hogere compensatie wanneer ze tevergeefs moeten wachten op een installateur. 'Als de technicus niet komt opdagen, zal de klant automatisch dertig euro compensatie krijgen. Dat is nu maar tien euro, waar klanten bovendien zelf naar moeten hengelen', legt de Groen-minister uit. Ook nieuw: als de activering van het vast internet of het bundelabonnement blijft aanslepen, dan krijgt de nieuwe klant recht op zes euro compensatie per dag. Die zes euro moet de klant dan wel zelf aanvragen.

Betere opleiding

Verder is het de bedoeling dat telecomoperatoren beter opgeleid zullen worden om klanten te helpen. 'Operatoren zullen zelf contact opnemen met de nieuwe klant om de laatste formaliteiten in orde te brengen. In elke stap krijg je begeleiding en word je beter geïnformeerd', besluit De Sutter.

