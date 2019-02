De Vlaming probeert zijn smartphonegebruik beter onder controle te houden

Van de 3.714 ondervraagde smartphonegebruikers bleek 76 procent zich minstens één regel op te leggen om de afhankelijkheid van hun smartphone te verminderen. Dat is twintig procentpunt meer dan bij de bevraging die een jaar eerder werd afgenomen. Opmerkelijk is dat vooral tieners zelfregulering toepassen, al is de stijging duidelijk bij alle leeftijdsgroepen.

47 procent gaf aan zijn smartphone weg te stoppen tijdens een gesprek, vergadering of les om niet afgeleid te zijn, terwijl dat het jaar daarvoor nog maar 36 procent was. Ook andere trucjes werden significant meer gebruikt, zoals notificaties uitschakelen (32 procent), de smartphone wegstoppen tijdens het rijden (30 procent) of er geen gebruik meer van maken vlak voor het slapen gaan (26 procent).

"We zien die gedragsverandering niet alleen op het niveau van het individu, maar ook op niveau van de maatschappij en de bedrijven", zegt professor Lieven De Marez, de drijvende kracht achter het onderzoek. "Denk aan het smartphoneverbod dat vorig jaar werd ingevoerd in Franse scholen of denk aan bedrijven zoals Apple die zelf monitoringtools zijn gaan inbouwen."

Daardoor is het aandeel van de mensen dat bijhoudt hoeveel tijd ze spenderen op hun smartphone ook vervijfvoudigd. Vorig jaar was dat nog maar 1 procent, nu is dat toch al 5 procent.