De smartphone heeft onze manier van tv kijken veranderd

Wat mensen tegenwoordig bedoelen met 'tv kijken' is 'video kijken'. Vooral bij jongeren is dat het geval, zegt professor Communicatietechnologie Lieven De Marez. "Ze hangen dan wel geen uren meer voor het televisiescherm, toch kijkt een deel ervan nog altijd tot zes uur video per dag, weliswaar op verschillende schermen. Op de bus beginnen jongeren bijvoorbeeld te kijken op hun smartphone, wanneer ze thuiskomen kijken ze voort op tv en 's avonds nemen ze hun smartphone opnieuw mee in bed."

Bij de 16-24-jarigen kijkt nog slechts 22 procent elke dag lineair tv, over alle leeftijden heen is dat 48 procent. Uitgesteld kijken is iets wat dertig procent van de Vlamingen op dagelijkse basis doet. Toch noemt nog amper 5 procent zijn tv 'onmisbaar' (vorig jaar was dat nog 13 procent). Bij dezelfde vraag over de smartphone is dat 45 procent geworden (vorig jaar nog 39 procent).

Daar komt bij kijken dat een steeds groter aandeel zich te afhankelijk voelt van die smartphone. Steeds meer Vlamingen proberen daar iets aan te doen, door zichzelf regels op te leggen over wanneer ze hun smartphone mogen gebruiken.

Nieuwe bundels spelen in op nieuwe kijkprofielen

Er wordt minder gezapt tussen zenders, maar meer tussen platformen en schermen, waarbij de smartphone bijvoorbeeld gebruikt wordt om te casten naar een ander scherm. "Nieuwe diensten, zoals het YUGO-aanbod dat Telenet zopas lanceerde (een tv-bundel zonder digicorder, n.v.d.r), passen perfect bij dat veranderende kijkgedrag", aldus De Marez.

Een drastische stijging van de cord cutters blijft vooralsnog uit: het aantal mensen dat hun tv-abonnement opzegde steeg van drie naar vijf procent. Digitale televisie blijft aanwezig in het gros van de Vlaamse gezinnen (stagneert op 83%), maar wordt steeds vaker aangevuld met een abonnement op Netflix (gestegen van 21% naar 31%).

Een kanttekening bij die nieuwe kijkprofielen is dat het illegaal aanbod overleeft in Vlaanderen. Een stijging van het gebruik van legale platformen genre Netflix bracht geen significante daling van het gebruik van Popcorn Time of van torrents met zich mee.