Het Brusselse platform van elektrische deelfietsen Billy Bike biedt elke zondag in de zomer gratis trajecten aan van minder dan twintig minuten. Dat meldt het bedrijf woensdag in een persbericht. Het bedrijf wil 'zoveel mogelijk gebruikers aanmoedigen om een elektrische fiets te proberen'.

Ritten van minder dan twintig minuten worden automatisch volledig terugbetaald elke zondag van de zomer. Billy Bike heeft momenteel 150 elektrische deelfietsen in Brussel. Nu zijn de fietsen beschikbaar in de gemeenten Etterbeek, Elsene, Sint-Gillis en de stad Brussel. Maar de bedoeling is om de dienst uit te breiden.

De concurrentie op de markt van de elektrische deelfietsen in Brussel is ondertussen niet min. Billy Bike landde begin dit jaar als eerste in Brussel, maar is ondertussen niet meer de enige speler. Uber heeft er ook 500 elektrische fietsen onder het merk Jump. Villo lanceert "e-Villo": 1.800 van de 5.000 Villo-fietsen zullen vanaf deze zomer worden vervangen door elektrische exemplaren.