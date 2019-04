Komt er een einde aan de persoonlijke wagen? Van Helsinki tot Antwerpen tot San Francisco zijn innovators bezig met het idee dat mobiliteit een dienst wordt die allerlei transportvormen -van auto tot fiets, van bus tot vliegende taxi- combineert in één app.

Uber, nadat het wereldwijd de taxi-industrie op z'n kop heeft gezet en het concept ridesharing (meerdere passagiers met verschillende bestemmingen in een taxi) op de kaart heeft gezet, heeft een nieuwe missie: de persoonlijke wagen moet verleden tijd worden. 'Dat is het oude model van transport', zegt Andrew Salzberg, hoofd van beleid en onderzoek bij Uber, 'dat je je eigen wagen koopt. Je betaalt in feite in een keer voor een grote bundel transportmogelijkheden. Daartegenover staat het idee van mobility as a service (Maas): je koopt mobiliteit als dienst wanneer je het nodig hebt.'

...