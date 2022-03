De Amerikaanse producent van elektrische wagens Tesla heeft van de Duitse autoriteiten de definitieve goedkeuring gekregen voor zijn eerste autofabriek in Europa. Dat meldt de Duitse zakenkrant Handelsblatt.

Tesla kreeg van het ministerie van Milieu van de deelstaat Brandenburg - waar de fabriek op basis van een voorlopige vergunning is gebouwd - de definitieve vergunning. De eerste auto's zouden er binnenkort van de band kunnen rollen.

Het groen licht betekent een opsteker voor de plannen van eigenaar en rijkste mens ter wereld Elon Musk om bedrijven als Volkswagen, BMW en Mercedes te gaan beconcurreren in hun eigen thuisland.

In de fabriek moeten uiteindelijk een half miljoen wagens per jaar van de band rollen. De plannen liepen maanden vertraging op, onder meer als gevolg van de coronapandemie. Maar het bleef ook wachten op een evaluatie van de milieu-effecten van de fabriek, waarbij vooral naar het waterverbruik werd gekeken.

